إعلان

شاطئ القمر يخطف الأنظار.. إقبال كثيف على شواطئ جنوب سيناء في ثالث أيام العيد

كتب : رضا السيد

02:21 م 29/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شواطئ جنوب سيناء
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شواطئ جنوب سيناء
  • عرض 13 صورة
    اقبال على الشواطئ
  • عرض 13 صورة
    إقبال كثيف على شواطئ جنوب سيناء
  • عرض 13 صورة
    اجواء مبهجة على الشاطئ
  • عرض 13 صورة
    شاطئ القمر بالطور
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الطور بجنوب سيناء
  • عرض 13 صورة
    فرحة الاطفال بالشخصيات الكرتونية
  • عرض 13 صورة
    شواطئ طور سيناء
  • عرض 13 صورة
    الشواطئ
  • عرض 13 صورة
    فرحة الأطفال بالشخصياتوالكرتونية
  • عرض 13 صورة
    مرح الاطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الشواطئ العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، وسط أجواء معتدلة وطبيعة ساحرة، مع المتابعة المستمرة من الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات.

إقبال كبير على شواطئ جنوب سيناء في العيد

وسجل شاطئ القمر بمدينة الطور أعلى معدل إقبال، حيث استمتع الزائرون بالأجواء الترفيهية والخدمات المقدمة من الشخصيات الكرتونية مثل «ماشا» و«سوبر مان»، والتي جذبت الأطفال والكبار، إلى جانب ألعاب الملاهي والكراسي والشماسي التي أظهرت الشاطئ بصورة حضارية مميزة.

ظهور الشواطئ بالمظهر الحضاري

كما ظهرت شواطئ مدن «رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس» بصورة حضارية مميزة بعد أعمال التطوير وتجهيزها بكافة الخدمات، لتوفير بيئة ترفيهية آمنة للأهالي والزائرين.

متابعة مستمرة للشواطئ

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن شاطئ القمر يتصدر أعلى نسبة إقبال لليوم الثالث على التوالي، يليه شاطئ الجبيل ثم شاطئ الفيروز، مؤكدًا استمرار متابعة الشواطئ على مدار اليوم، مع تكثيف حملات النظافة وتوفير المنقذين ومتابعة التزام الرواد بتعليمات الأمن والسلامة.

وأشار إلى التنسيق مع شرطة السواحل وحرس الحدود لمنع نزول البحر ليلًا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

إقبال على حمام موسى والعين الكبريتية

وأوضح رئيس المدينة أن منطقة واحة حمام موسى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، مع تنفيذ أعمال غسل الحمامات يوميًا للتأكد من نظافتها، وتنظيم دخول الحمام المغطى الذي يتميز بمياهه الكبريتية المعروفة بفوائدها العلاجية للأمراض الجلدية والروماتيزم.

وأضاف أنه يتم تخصيص ساعات منفصلة للسيدات والرجال بالتناوب طوال اليوم، مع إتاحة الدخول لجميع الشواطئ بالمجان، بينما تبلغ رسوم دخول حمام موسى 10 جنيهات للفرد و20 جنيهًا للأسرة.

إشغالات كاملة بالقرى السياحية في رأس سدر

ومن جانبه، قال حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة استقبلت اليوم 44 رحلة من مختلف المحافظات المصرية للاستمتاع بالشواطئ ومنطقة العين الكبريتية بوادي عسل، مؤكدًا أن الدخول إليها مجاني.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت منذ أول أيام عيد الأضحى وحتى اليوم 170 رحلة، فيما بلغت نسبة الإشغالات بالقرى السياحية 100%، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل في مختلف أنحاء المدينة للظهور بالمظهر الحضاري أمام الزائرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ جنوب سيناء عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
أخبار البنوك

رئيس البنك الأهلي يكشف حلولا بديلة لتوفير السيولة للعملاء دون زيارة ATM
ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
نصائح طبية

ما سبب تحول اللحوم للرمادي أو البني داخل الفريزر؟
د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
مصراوى TV

د. عباس شراقي يكشف لمجدي الجلاد أسرار سد النهضة: هل مصر في خطر؟
ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج
زووم

ماء زمزم والسبحة.. درة تنشر 15 صورة لها أثناء أداء فريضة الحج
فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
شئون عربية و دولية

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي