دموع وانكسار.. الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته في بنها- صور

شهدت الشواطئ العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، وسط أجواء معتدلة وطبيعة ساحرة، مع المتابعة المستمرة من الجهات المعنية لتأمين الاحتفالات.

إقبال كبير على شواطئ جنوب سيناء في العيد

وسجل شاطئ القمر بمدينة الطور أعلى معدل إقبال، حيث استمتع الزائرون بالأجواء الترفيهية والخدمات المقدمة من الشخصيات الكرتونية مثل «ماشا» و«سوبر مان»، والتي جذبت الأطفال والكبار، إلى جانب ألعاب الملاهي والكراسي والشماسي التي أظهرت الشاطئ بصورة حضارية مميزة.

ظهور الشواطئ بالمظهر الحضاري

كما ظهرت شواطئ مدن «رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس» بصورة حضارية مميزة بعد أعمال التطوير وتجهيزها بكافة الخدمات، لتوفير بيئة ترفيهية آمنة للأهالي والزائرين.

متابعة مستمرة للشواطئ

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن شاطئ القمر يتصدر أعلى نسبة إقبال لليوم الثالث على التوالي، يليه شاطئ الجبيل ثم شاطئ الفيروز، مؤكدًا استمرار متابعة الشواطئ على مدار اليوم، مع تكثيف حملات النظافة وتوفير المنقذين ومتابعة التزام الرواد بتعليمات الأمن والسلامة.

وأشار إلى التنسيق مع شرطة السواحل وحرس الحدود لمنع نزول البحر ليلًا، حفاظًا على سلامة المواطنين.

إقبال على حمام موسى والعين الكبريتية

وأوضح رئيس المدينة أن منطقة واحة حمام موسى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين، مع تنفيذ أعمال غسل الحمامات يوميًا للتأكد من نظافتها، وتنظيم دخول الحمام المغطى الذي يتميز بمياهه الكبريتية المعروفة بفوائدها العلاجية للأمراض الجلدية والروماتيزم.

وأضاف أنه يتم تخصيص ساعات منفصلة للسيدات والرجال بالتناوب طوال اليوم، مع إتاحة الدخول لجميع الشواطئ بالمجان، بينما تبلغ رسوم دخول حمام موسى 10 جنيهات للفرد و20 جنيهًا للأسرة.

إشغالات كاملة بالقرى السياحية في رأس سدر

ومن جانبه، قال حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة استقبلت اليوم 44 رحلة من مختلف المحافظات المصرية للاستمتاع بالشواطئ ومنطقة العين الكبريتية بوادي عسل، مؤكدًا أن الدخول إليها مجاني.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت منذ أول أيام عيد الأضحى وحتى اليوم 170 رحلة، فيما بلغت نسبة الإشغالات بالقرى السياحية 100%، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل في مختلف أنحاء المدينة للظهور بالمظهر الحضاري أمام الزائرين.