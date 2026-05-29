إعلان

بالونات وهدايا ترسم الفرحة.. حدائق أسوان وجهة العائلات في عيد الأضحى

كتب : إيهاب عمران

11:44 ص 29/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حدائق أسوان توزع هدايا عل المحتفلين بالعيد
  • عرض 7 صورة
    توزيع بالونات على الأطفال بالحدائق1
  • عرض 7 صورة
    توزيع هدايا وبالونات على الأسر والأطفال
  • عرض 7 صورة
    تسليم هدية لحفلة صغيرة بمناسبة عيد الأضحى
  • عرض 7 صورة
    توزيع هدايا للأطفال بالحدائق
  • عرض 7 صورة
    الأطفال يحتفلون بعيد الأضحى بحديقة فربال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن أسوان استقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مميزة، بما يضمن توفير متنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي وزائري المحافظة.

حدائق أسوان تستقبل المواطنين في أجواء احتفالية

ونفذت إدارة الحدائق العامة بقيادة المهندس محمد حسن مبادرة لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق والمتنزهات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر وتعزيز الأجواء الاحتفالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاهزية الحدائق والمتنزهات

وأكد محافظ أسوان استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل الحدائق العامة والمتنزهات، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة، لضمان خروج احتفالات العيد بالشكل الحضاري اللائق بالمحافظة السياحية.

تكثيف الحملات على المراسي والعائمات

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ اللجان المختصة بتكثيف حملاتها الميدانية للمرور على المراسي والعائمات بمختلف أنواعها، لمراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية، مع التشديد على منع التحميل الزائد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتقديم خدمات سياحية آمنة ومنضبطة.

تنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية

وأكد المهندس عمرو لاشين وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة كافة المواقع الترفيهية والسياحية والخدمية خلال فترة العيد، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومتميزة للمواطنين والزائرين على مدار أيام الاحتفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حدائق أسوان عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أحدث صور لشقق الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة.. تنفيذ 8982 وحدة صديقة للبيئة
أخبار العقارات

أحدث صور لشقق الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة.. تنفيذ 8982 وحدة صديقة للبيئة
ما حكم التخميس بدم الأضحية؟.. داعية إسلامي يوضح الرأي الشرعي
أخبار

ما حكم التخميس بدم الأضحية؟.. داعية إسلامي يوضح الرأي الشرعي
بسبب يورجن كلوب.. هل ينضم محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي ؟
رياضة محلية

بسبب يورجن كلوب.. هل ينضم محمد صلاح إلي الاتحاد السعودي ؟

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة
اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة
مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
أخبار مصر

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: طقس حار وشبورة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي