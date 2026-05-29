تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن أسوان استقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مميزة، بما يضمن توفير متنفس حضاري وترفيهي يليق بأهالي وزائري المحافظة.

حدائق أسوان تستقبل المواطنين في أجواء احتفالية

ونفذت إدارة الحدائق العامة بقيادة المهندس محمد حسن مبادرة لتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال داخل الحدائق والمتنزهات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأسر وتعزيز الأجواء الاحتفالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاهزية الحدائق والمتنزهات

وأكد محافظ أسوان استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين داخل الحدائق العامة والمتنزهات، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة، لضمان خروج احتفالات العيد بالشكل الحضاري اللائق بالمحافظة السياحية.

تكثيف الحملات على المراسي والعائمات

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ اللجان المختصة بتكثيف حملاتها الميدانية للمرور على المراسي والعائمات بمختلف أنواعها، لمراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية، مع التشديد على منع التحميل الزائد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتقديم خدمات سياحية آمنة ومنضبطة.

تنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية

وأكد المهندس عمرو لاشين وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة كافة المواقع الترفيهية والسياحية والخدمية خلال فترة العيد، بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومتميزة للمواطنين والزائرين على مدار أيام الاحتفال.