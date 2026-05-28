استقبلت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، آلاف الزائرين من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على قضاء أوقات مميزة وسط المساحات الخضراء والأشجار النادرة وعلى ضفاف نهر النيل، في واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية المفتوحة للأسر خلال الأعياد.

إقبال كبير على حدائق القناطر في العيد

وتُعد حدائق القناطر الخيرية من أبرز أماكن التنزه بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وأسعار مناسبة لجميع الفئات، إلى جانب ما توفره من رحلات نيلية وأماكن للصيد ومناطق ترفيهية للأطفال.

وأكدت المهندسة إيمان نصرت الانتهاء من جميع أعمال التجهيز والصيانة قبل استقبال المواطنين خلال عيد الأضحى، موضحة أن فرق العمل التابعة لإدارة الري تواصل جهودها على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحدائق، من خلال أعمال النظافة والتأمين والصيانة الدورية.

تطوير شامل لحدائق القناطر

وأضافت أن أعمال التطوير شملت عددًا كبيرًا من الحدائق بمساحات متنوعة، أبرزها حديقة لؤلؤة الشرق، وحدائق النيل والياسمين والجزيرة والنخيل، بالإضافة إلى افتتاح حديقة الفيروز كأحدث إضافة ضمن حدائق القناطر.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحدائق المفتوحة أمام المواطنين وصل إلى 11 حديقة متنوعة الخدمات والمساحات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار خلال أيام العيد.

أسعار مناسبة لجميع الفئات

وأوضحت مدير ري القناطر الخيرية أن أسعار الدخول جرى تحديدها بما يناسب جميع الأسر، حيث تتراوح قيمة التذاكر بين 10 و40 جنيهًا وفقًا لنوع الحديقة والأيام الرسمية، مع وجود تخفيضات مخصصة للأطفال، ما يجعل القناطر الخيرية من أقل أماكن التنزه تكلفة خلال إجازة العيد.

متحف الري يجمع بين الترفيه والتعليم

ولفتت إلى أن زيارة القناطر الخيرية لا تقتصر فقط على الحدائق والمتنزهات، بل تمتد إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية، وعلى رأسها متحف الري بالقناطر الخيرية، الذي يقدم تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال والكبار من خلال الأنشطة التفاعلية ومناطق اللعب المفتوحة، ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والتثقيف للأسرة المصرية.