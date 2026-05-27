إعلان

بمناسبة العيد.. محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة السيسى والعيدية على الأطفال- صور

كتب : إيهاب عمران

09:09 ص 27/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وعيديات على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وعيديات على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وعيديات على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وعيديات على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    المحافظ يهنأ سيدة بعيد الأضحى
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وعيديات على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    المحافظ يوزع هدايا للأطفال بمناسبة عيد الأضحى
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان مع الأطفال فى صورة تذكارية
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يعطى عيدية لحفلة صغيرة
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يهنأ المواطنين بعيد الأضحى
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان فى صورة تذكارية مع المواطنين
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع كروت معايدة الرئيس
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع عيديات للأطفال
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا على الأطفال
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع كروت معايدة عل المواطنين
  • عرض 17 صورة
    محافظ أسوان يوزع هدايا للأطفال بالمسجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على مشاركة المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، إذ قام بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى جانب تقديم الهدايا والعيدية للأطفال وسط أجواء مبهجة امتلأت بالسعادة والبهجة.

أجواء من الفرحة والبهجة

شهد محيط المسجد حالة من الفرحة الكبيرة بين الأطفال والأسر الأسوانية، إذ تبادل المحافظ التهانى مع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص الدولة على مشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية وتعزيز أجواء الترابط والمحبة بين الجميع.

التقاط الصور التذكارية مع المواطنين

حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم، والحديث معهم في أجواء ودية عكست روح المحبة والألفة، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية.

امتداد الأجواء الإحتفالية بكورنيش النيل

وامتدت مظاهر البهجة والاحتفال إلى كورنيش النيل بمدينة أسوان، إذ شهدت المنطقة توافد الأسر والمواطنين للاستمتاع بأجواء العيد وسط حالة من الاستقرار والهدوء، مع انتشار المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية لتأمين الإحتفالات وتقديم الدعم والخدمات للمواطنين.

حرص على التواصل المباشر مع الأهالى

أكد محافظ أسوان خلال لقائه بالمواطنين أن المحافظة حريصة على توفير الأجواء المناسبة لاستقبال الأعياد والمناسبات الدينية، مع تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي ومشاركة الأطفال فرحتهم بما يرسخ قيم المحبة والتكافل المجتمعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ أسوان عيد الأضحى كروت معايدة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حدث بالفن|رقص مي عمر ومحمد سامي وشيماء سيف مع الخروف وهنيدي في الحج
زووم

حدث بالفن|رقص مي عمر ومحمد سامي وشيماء سيف مع الخروف وهنيدي في الحج
حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك.. معتدل صباحًا شديد الحرارة جنوبًا
أخبار مصر

حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك.. معتدل صباحًا شديد الحرارة جنوبًا
بعد صلاة العيد.. السيسي يشارك قادة القوات المسلحة والمسؤولين والإعلاميين
أخبار مصر

بعد صلاة العيد.. السيسي يشارك قادة القوات المسلحة والمسؤولين والإعلاميين
احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
نصائح طبية

احذرها في العيد.. 5 مشروبات قد تتسبب في ارتفاع السكر بشكل حاد
سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة
حوادث وقضايا

سرقة تليفون تنتهي بجريمة وعقاب رادع .. ماذا حدث بين "4 سودانيين" في شقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة