أدى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين.

تناولت خطبة العيد التي ألقاها الشيخ مصطفى حسان، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرتي التضحية والفداء وما فيهما من قيم الطاعة والصبر، إذ تأتي الأعياد بعد طاعات.

أكدت الخطبة أهمية الأضحية كسنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتقرب بها عباد الله إلى خالقهم، والدروس والعبر المستفادة من عيد الأضحى، مع التأكيد على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المساكين والفقراء في هذا اليوم، وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ومجاهدة النفس بالعبادة، وحسن الخلق.

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة.