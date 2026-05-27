أنهت جميع المناطق الأثرية والسياحية والحدائق العامة بأسوان، استعداداتها لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة ينشر "مصراوي" قائمة بأشهر الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية بالمحافظة، التي يمكن الأهالي والعائلات قضاء أيام العيد فيها ومواعيد عملها وأسعار الزيارة.

1- الحديقة النباتية

يقول الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان،إن الحديقة تتميز بموقع فريد وسط نهر النيل، مما يجعل زيارتها متعة خاصة.

وأضاف أننا أنهينا جميع الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

والحديقة النباتية تفتح أبوابها يوميا لاستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وسعر التذكرة للمصريين 10 جنيهات، وللأجانب 60 جنيها، وهناك تخفيضات وأسعار خاصة للطلبة.



2- حديقة فريال

وتتميز حديقة فريال بموقعها الفريد على نهر النيل وسط مدينة أسوان، وتفتح أبوابها للزائرين من الثامنة صباحا وحتى الساعة 8 مساءً، وتبلغ قيمة التذكرة 10 جنيهات فقط للمصريين و20 جنيها للأجانب

3- المحميات الطبيعية والجزر النيلية

تمتلك أسوان عددا كبيرا من المحميات والجزر النيلية، والتي يقبل عليها الأهالي خلال أيام العطلات والأعياد، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لأنهم يقومون بالسباحة في نهر النيل فى الجزر الطبيعية، ومن أشهر هذه المحميات والجزر محمية سالوجا وغزال وجزيرتى بربر وهيسا

4- متحف النوبة

يعتبر متحف النوبة من أهم المزارات السياحية بمحافظة أسوان، والتي تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال الأعياد والمناسبات، والمتحف يقع وسط مدينة أسوان على بعد 3 كيلومتر من محطة أسوان.

والمتحف يعمل من من 9 صباحا الى 9 مساءً وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 30 جنيهات للمصريين و15 للطلبة المصريين و 400 جنيه للسائح الأجنبي و200 جنيه للطالب الأجنبي

5- المركز الثقافي الأفريقي

يقع المركز الثقافي الأفريقي بجوار خزان أسوان على ربوة مرتفعة تطل على نهر النيل وبحيرة ناصر، والمركز يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً.

وتبلغ قيمة التذكرة 15 جنيها للمصريين و10 جنيهات للطالب المصري و50 جنيها للطالب الأجنبي و100 جنيه للسائح الأجنبي.

6- معبد فيله

يقع معبد فيله على جزيرة فيلة فى المسافة الواقعة بين خزان أسوان والسد العالى

والمعبد يفتح أبوابه للزيارة يوميا من الساعة 7 صباحا الى الساعة 4 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة المعبد للمصريين 40 جنيها والطلاب المصرى 20 جنيها، والسائح الأجنبي 550 جنيه والطالب الاجنبى 275 جنيه

7- معبد كوم امبو

يقع المعبد في منطقة الشطب على بعد 40 كيلومتر من مدينة أسوان، ويتميز المعبد بموقعه الفريد على نهر النيل مباشرة والمعبد يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين من الساعة 7 صباحا الى الساعة 8 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة المعبد للمصريين

40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب المصري و 450 جنيها للسائح الأجنبي و 225 جنيها للطالب الأجنبي.



8- معبد ادفو

يقع معبد ادفو شمال مدينة أسوان بحوالي 100 كيلو والمعبد يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا وتبلغ أسعار تذاكر المعبد 40 جنيها للمصريين و20 للطالب المصري و 450 جنيها للسائح الأجنبي و225 جنيها للطالب الأجنبي.



9- معبد أبو سمبل

يعتبر معبد أبو سمبل من أهم المزارات السياحية سواء للأجانب أو المصريين والمعبد يقع فى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مدينة أسوان ب 290 كيلو متر

و معبد أبو سمبل هو المعبد الوحيد في مصر الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين منذ الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة زيارة المعبد للمصرى 30 جنيها وللطالب المصري 10 جنيهات , بينما تبلغ قيمة التذكرة للسائح الأجنبي 750 جنيها وللطالب الأجنبي 375 جنيها.

10- الصوت والضوء

يمكن للمصريين والأجانب الاستمتاع بعروض الصوت والضوء خلال أيام عيد الفطر المبارك بمعبد أبو سمبل وفيله

وتبلغ قيمة التذكرة للمصريين 100 جنيه



11- السد العالى ورمز الصداقة

يعد السد العالى ورمز من أكثر المزارات التى تلقى إقبالا من المصريين وخاصة فى الأعياد والمناسبات والسد ورمز الصداقة يقعان جنوب مدينة أسوان ب 14 كيلو و مفتوحان للزيارة يوميا من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً، وتبلغ قيمة تذكرة زيارة السد العالي 20 جنيها وللطالب المصري 10 جنيهات, بينما تبلغ قيمة التذكرة للسائح الأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيها.

12- فنادق أسوان

كما يوجد بأسوان مجموعة متنوعة من الفنادق التى يمكن قضاء العيد فيها من أهمها فندق كتراكت وفندق موفنبيك وفندق بسمة و فندق توليب وفندق سارة و فندق ايزيس الجزيرة بجانب أكثر من 200 فندق عائم يرسو في أسوان