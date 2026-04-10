أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، شيوي مين، أن الصين ومصر دولتان مسؤولتان ترفضان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وتعارضان العمليات العسكرية غير المصرح بها من مجلس الأمن الدولي، مع التأكيد على رفض المساس بأي من دول الخليج.

تداعيات الصراع وأمن الطاقة العالمي

وأوضحت أن استمرار الصراع مع إيران تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأثر بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق استقرار عالمي دون سلام حقيقي في الشرق الأوسط.

تحرك دبلوماسي صيني لوقف الحرب

وأشارت إلى التزام الصين بدعم جهود السلام وإنهاء الحرب، لافتة إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى 26 اتصالًا مع نظرائه في الدول المعنية، من بينها مصر، في إطار التنسيق السياسي والدبلوماسي.

وأكدت استعداد بكين للتواصل مع مختلف الأطراف لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية

وتابعت أن عام 2026 يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، باعتبارها محطة مهمة لتعزيز التعاون وبناء مسارات تنموية جديدة.

وأشادت بعدد من المبادرات المصرية مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" لما أحدثته من تطور في تحسين جودة الحياة.

تعاون اقتصادي واستثماري متنامٍ

ولفتت إلى دور الاستثمارات الصينية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية، وما تقدمه من تقنيات صناعية متقدمة، إضافة إلى التعاون داخل منطقة قناة السويس (تيدا) في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

إعفاءات جمركية ودعم للتجارة مع أفريقيا

واختتمت بالإشارة إلى بدء تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل لـ53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين اعتبارًا من 1 مايو 2026، ضمن مبادرة "الممر الأخضر"، مؤكدة أن النمو الصيني يسهم بنحو 30% من النمو الاقتصادي العالمي سنويًا، بما يدعم الاستقرار والتنمية عالميًا.