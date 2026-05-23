الحماية المدنية تمنع كارثة بسوق الشعلة في الوادي الجديد بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز

كتب : محمد الباريسي

01:40 م 23/05/2026

سيارات إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، على حريق نشب داخل محل رياشة ومجمدات في مدينة الخارجة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بسوق الشعلة الشعبي، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق محل رياشة ومجمدات في نطاق مدينة الخارجة، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران.

انفجار أسطوانة بوتاجاز

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق بدأ عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل محل رياشة ومجمدات بسوق الشعلة الشعبي في مدينة الخارجة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل المحل وتصاعد الأدخنة في محيط السوق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، خاصة مع طبيعة السوق الشعبي وتقارب الأنشطة التجارية داخله، فيما لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

تحقيقات النيابة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وحصر التلفيات الناتجة عن حريق محل رياشة بمدينة الخارجة.

حرائق أسطوانات البوتاجاز

وتحذر إرشادات السلامة المرتبطة بأسطوانات الغاز من خطورة تعريض الأسطوانة لمصادر الحرارة أو وضعها بالقرب من مواد قابلة للاشتعال، مع ضرورة فحص التسرب باستخدام رغوة الصابون وليس أعواد الثقاب، والاستعانة بفني متخصص عند تغيير المنظم أو الخراطيم.

كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أهمية الحد من اللهب المكشوف وتحسين مأمونية مواقد الطهي للوقاية من الحرائق والحروق .

