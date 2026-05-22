تقنية جديدة.. نجاح 4 عمليات تغيير للصمام الأورطي بالقسطرة بـ"طب الإسكندرية" -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:52 م 22/05/2026
    نجاح عمليات تغيير الصمام الأورطي بمستشفيات جامعة الإسكندرية (4)
    نجاح عمليات تغيير الصمام الأورطي بمستشفيات جامعة الإسكندرية (1)
    نجاح عمليات تغيير الصمام الأورطي بمستشفيات جامعة الإسكندرية (3)

نجح فريق طبي بقسم أمراض القلب بكلية الطب بجامعة الإسكندرية في إجراء عمليات تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة لأربعة مرضى من كبار السن المصنفين كحالات عالية الخطورة للجراحات التقليدية، وذلك دون حدوث أي مضاعفات، وتماثل المرضى للشفاء.

تقنية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة

جاء ذلك على هامش ورشة عمل متخصصة لتقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة "TAVI"، وذلك بوحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر في تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير منظومتها الطبية والعلاجية من خلال دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات داخل مستشفياتها الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

طفرة نوعية في علاج مرضى

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تحرص بصورة مستمرة على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج.

وأشار إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة "TAVI" تمثل طفرة نوعية في علاج مرضى ضيق الصمام الأورطي من كبار السن والحالات عالية الخطورة، حيث توفر حلولاً علاجية آمنة وفعالة للمرضى الذين تمثل جراحات القلب المفتوح التقليدية.

تدخلات علاجية ناجحة

وأضاف أن قسم أمراض القلب بجامعة الإسكندرية يواصل نجاحه في توطين هذه التقنية المتقدمة منذ ما يقرب من خمسة أعوام، منوهًا أن المستشفيات الجامعية شهدت إجراء العديد من التدخلات العلاجية الناجحة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وبنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز المتخصصة.

