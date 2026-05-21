لمنع توقف الدعم.. تموين بورسعيد يطالب المواطنين بتحديث بيانات البطاقات عبر "مصر الرقمية"

كتب : طارق الرفاعي

02:00 ص 21/05/2026

استقبل عدد من أبناء محافظة بورسعيد، رسائل نصية، اليوم الخميس، على هواتفهم المحمولة تطالبهم بسرعة استكمال تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، لضمان استمرار صرف المقررات التموينية والدعم.

أكد محمد حلمي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على أنه تم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى بعض أرباب الأسر على أرقام الهواتف المسجلة لديهم، لبدء استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، لافتًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنظومة تحديث البيانات التي انطلقت منذ سبتمبر 2025، بهدف ضمان دقة البيانات واستمرار تقديم الدعم لمستحقيه.

وناشد مدير تموين بورسعيد المواطنين الذين وصلتهم الرسائل النصية بسرعة الدخول إلى منصة “مصر الرقمية” واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان استمرار صرف المقررات التموينية دون توقف.

وأوضح أن المواطنين الذين سبق لهم استكمال تحديث بياناتهم بشكل صحيح عبر المنصة، غير مطالبين بإعادة التحديث أو اتخاذ أي إجراءات إضافية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص رقم عبر تطبيق “واتساب” لتلقي الاستفسارات الخاصة بخطوات التحديث وتقديم الدعم الفني للمواطنين، وذلك على الرقم: 01286478874.

ومن جانبها، أكدت محافظة بورسعيد، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات التقنية تستهدف حماية حقوق المواطنين وتأمين استمرار صرف المقررات التموينية، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

