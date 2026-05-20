سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالي محافظة الفيوم، إثر واقعة اعتداء مؤسفة بطلها سائق سيارة ميكروباص يعمل على خط "الفيوم - القاهرة"، حيث قام بالاعتداء بالضرب والسب على راكب مسن مستخدماً حذاءه، وتوجيه إهانات لفظية له أمام المارة وباقي ركاب السيارة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب مشادة كلامية بين السائق والراكب المسن (الذي يبدو من مظهره أنه يعمل حارساً أو عاملاً)، بدأت عندما طلب المسن من السائق التوقف لتمكينه من النزول أمام المصنع الذي يعمل به على الطريق الصحراوي.

وعلى الرغم من بساطة الطلب، إلا أن السائق أبدى اعتراضاً حاداً ورفض الامتثال لرغبة الراكب، ليتطور الأمر سريعاً إلى مشادة قام على إثرها السائق بالتعدي لفظياً وجسدياً على الرجل مستغلاً كبر سنه، حيث أشهر حذاءه وتعدى به عليه في مشهد أثار استهجان الحاضرين.

الواقعة وثقها مقطع فيديو مصور أظهر الراكب المسن وهو في حالة انكسار ومحاولة للدفاع عن نفسه، في حين استمر السائق في توجيه الإهانات له دون مراعاة لسنّه، وعندما طلب منه مصور الواقعة شرب المياه رد عليه قائلا:" أشكرك أنا صائم"، مؤكدا أنه تم الاعتداء عليه بالحذاء "الشبشب".

مطالبات قانونية بملاحقة المتهم

وعقب انتشار تفاصيل الواقعة، طالب أهالي محافظة الفيوم، إدارة الرصد بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتدخل السريع، لتحديد هوية السائق من خلال أرقام اللوحات المعدنية للسيارة، وضبطه لتقديمه إلى المحاكمة.

وأكد أن ما ارتكبه السائق لا يمثل فقط خروجاً عن قواعد السلوك المهني والأخلاقي، بل يشكل جريمة "بلطجة وتعدٍ بالضرب" تستوجب العقوبة القانونية الرادعة، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات الفردية التي تسيء للمواطنين على الطرق السريعة.



