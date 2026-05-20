على مدار الأشهر الستة الأخيرة، اشتكى مئات المواطنين بمحافظة المنيا من عدة مشكلات تواجههم في محطات الوقود، فما بين الوقود المخلوط بالماء، وعدم التموين بصورة دقيقة، ورصد تلاعبات في عملية ضخ الوقود للسيارات، وجد المواطن نفسه فريسة في يد العديد من أصحاب المحطات الذين لم يكفيهم أن يحققوا مكاسب بالآف الجنيهات يومياً، وسعوا لتحقيق مكاسب غير شرعية كبدت المواطنين أموالاً طائلة في شراء الوقود بشكل إضافي وإصلاح سياراتهم مرات عديدة.

مخالفات جسيمة داخل محطات البنزين في المنيا

وبعد أسابيع وشهور من الترقب الدقيق للأجهزة الرقابية لضبط المخالفين، نجحت مديرية تموين المنيا في ضبط عدداً من المحطات الشهيرة والكبرى، والتي ترتكب مخالفات جسيمة بحق المواطنين.

عدادات سرية ومسـدسات ضخ غير مطابقة للمواصفات

موقع مصراوي يرصد أبرز تلك الضبطيات، وفي مقدمتها يوم 12 مايو الجاري بعدما تمكنت حملات رقابية بقيادة المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، من ضبط ومصادرة كميات من المواد البترولية داخل إحدى محطات الوقود، جرى تجميعها بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة تمثلت في التلاعب بمعايير مسدسات الضخ بما يؤثر على الكميات المنصرفة للمواطنين.

وكشف الزهري عن مفاجأة كبرى، تمثلت في وجود عدادات سرية لا تعمل أثناء ضخ الوقود، فضلًا عن فصل التيار الكهربائي عن بعض العدادات لإعطاء قراءات غير حقيقية، واستخدام وسائل احتيالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط عشرات الآلاف من اللترات قبل بيعها بالسوق السوداء

وفي يوم 10 مايو تم ضبط ومصادرة 72 ألفًا و988 لتر مواد بترولية مجمعة داخل إحدى المحطات الكبرى، قبل طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك عقب تنفيذ حملات للجرد الدفتري، ومراجعة الأرصدة الفعلية، وفحص معايير مسدسات التموين.

كما تم تحرير مخالفات لنحو 10 محطات وقود، وضبط 12471 لتر سولار و2435 لتر بنزين 80 و4120 لتر بنزين 92، إلى جانب مصادرة 8056 لتر سولار قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء.

تشميع مسدسات التموين وتحرير مخالفات إدارية

وفي يوم 15 أبريل الماضي تم تشميع 17 مسدس تموين بسبب التلاعب في معايير الضخ، ورصد مخالفات إدارية تتعلق بعدم انتظام السجلات وعدم الإعلان عن الأسعار.

التموين: الحملات مستمرة لحماية المواطنين والدعم الحكومي

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الضبطيات جاءت بعد العديد من أعمال الرصد والمتابعة، وفحص شكاوى المواطنين بعناية شديدة، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.