سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد الجريمة المأساوية التي شهدتها القرية، إثر مقتل السيدة سلوى محمود عبدالعزيز على يد زوجها داخل منزل الأسرة، تاركة خلفها طفلين وسط صدمة كبيرة بين الأهالي والجيران.

وقال عدد من أهالي القرية في تصريحات لموقع مصراوي إن السيدة كانت معروفة بين الجميع بحسن الخلق والكفاح، حيث كانت تمتلك محلًا صغيرًا تبيع من خلاله الفول والفطير والكحك وبعض المأكولات البسيطة لمساعدة أسرتها في مصروفات الحياة.

"كانت بتصحى بدري عشان تشتغل"

وأكد الأهالي أن سلوى كانت تبدأ يومها منذ السادسة صباحًا، تصطحب أطفالها إلى الحضانة ثم تتوجه إلى عملها، مشيرين إلى أنها كانت تحاول توفير حياة مستقرة لأسرتها رغم الضغوط والخلافات المستمرة داخل المنزل.

وأضاف أحد الأهالي لموقع مصراوي أن السيدة هي من اشترت "تروسيكل" لزوجها حتى يعمل عليه مندوب توزيع، موضحًا أنها كانت تتحمل الكثير من أجل استمرار البيت وتربية طفليها.

"شافت معاناة كبيرة"

وأشار الأهالي إلى أن السيدة تعرضت خلال الفترة الماضية لاعتداءات متكررة، مؤكدين أن الزوج عاد قبل أيام في وقت متأخر من الليل وركل باب المنزل بقدمه، ما تسبب في حالة خوف شديدة لها، قبل أن يعتدي عليها، وفي صباح اليوم التالي لاحظ الجيران آثار إصابات واضحة عليها وحالة بكاء وانهيار.

كما أوضحت إحدى السيدات بالقرية أن سلوى كانت تتحمل معاملة قاسية داخل المنزل، مضيفة: "البنت شافت أيام صعبة جدًا وكانت مستحملة عشان ولادها".

وأضافت سيدة أخرى أن الزوج سبق له الزواج قبل سلوى، وكان معروفًا بكثرة الخلافات والاعتداء، مؤكدة أن الجميع داخل القرية يعيش حالة حزن كبيرة بعد الواقعة.

تفاصيل الجريمة

وكانت قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم قد شهدت جريمة مأساوية بعدما أقدم عامل على إنهاء حياة زوجته إثر مشادة بينهما داخل المنزل بسبب خلافات أسرية متكررة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل منزل الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج تعدى على زوجته باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بطعنة نافذة أودت بحياتها، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم.

انتظار الجنازة والدعاء لها

ونُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي القرية الذين طالبوا الجميع بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله طفليها وأسرتها الصبر والسلوان.