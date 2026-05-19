8 قتلى و5 مصابين.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث إطلاق النار العشوائي في أبنوب بـ أسيوط

كتب : محمود عجمي

01:51 ص 19/05/2026
    ضحايا إطلاق نار عشوائي
    ضحايا إطلاق نار عشوائي

حصل موقع "مصراوي" على الصور الأولى لضحايا حادث إطلاق النار العشوائي، الذي وقع في مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وقع الحادث في شارع السنترال، إذ أقدم أحد الأشخاص على إطلاق وابلا من الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المواطنين المتواجدين بالمنطقة.

وتسبب الحادث في إثارة حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي، وسط مشاهد من الخوف والارتباك بين المواطنين الذين فوجئوا بإطلاق النار بشكل مفاجئ.

أسفر الحادث، وفق المعلومات الأولية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة، نتيجة استهداف المارة بشكل عشوائي دون تمييز.

جاءت أسماء المتوفين كالتالي: "منصور مكرم حسن، 49 عامًا، حنان منصور علي، 35 عامًا، شاهين كرم شاكر، 25 عامًا، عبير عبد العظيم حسن، 25 عامًا، زيزو أشرف خلف، 10 سنوات، مصطفى عمر عبد القوي، خلف أيمن غريب، حمادة صبحي محمود".

كما أصيب 5 أشخاص، بعضهم بطلقات نارية، هما: سامح منصور عياد، 45 عامًا، طلق ناري بالظهر، كيرلس مرزوق زكي، 29 عامًا، طلق ناري، أحلام خلف أشرف، إصابة محمود حمدان عبد العاطي، 34 عامًا، فوزي محمد محمود، 42 عامًا".

تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على الفور إلى موقع الواقعة بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، لمتابعة التطورات ميدانيًا وفرض السيطرة الأمنية في محيط الحادث.

كشفت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة طاردت المتهم، قبل أن يتم التعامل معه خلال تبادل لإطلاق النيران، ما أدى إلى تصفيته في موقع المواجهة.

وأضافت أن المتهم يُدعى "عاطف. خ"، يبلغ من العمر 48 عامًا، وقد تم تحديد هويته عقب انتهاء المواجهة الأمنية.

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط
ننشر صورة المتهم بارتكاب مجزرة أسيوط
بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
