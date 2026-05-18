إعلان

الدخول مجانًا.. متحف النوبة بأسوان يحتفل باليوم العالمي للمتاحف (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

10:13 م 18/05/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ماكت الشيخ يعلم الأطفال القرآن
  • عرض 17 صورة
    بعض مقتنيات متحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    بعض القطع الأثرية بمتحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    تسر مصرية تزور متحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    تمثال رمسيس الثانى بمتحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    تجميل وتزيبن العروسة فى النوبة
  • عرض 17 صورة
    سيدات النوبة يصنعون المنتجات النوبية
  • عرض 17 صورة
    ماكت المحراث البلدى فى متحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    ماكت تزيين العروسة بمتحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    ماكت لفرح نوبي بالمتحف
  • عرض 17 صورة
    ماكت للكتاب فى النوبة القديمة
  • عرض 17 صورة
    متحف النوبة في أسوان
  • عرض 17 صورة
    اليتقية فى النوبة
  • عرض 17 صورة
    متحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    مجموعة من مقتنيات متحف النوبة
  • عرض 17 صورة
    مجموعة زوار داخل متحف النوبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل متحف النوبة في أسوان باليوم العالمي للمتاحف، وفتح أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحًا أمام الزوار مجانًا، وشهد المتحف إقبالًا كبيرًا من المصريين الذين اصطحبوا أطفالهم للتعرف على الحضارة المصرية والنوبية.

فعاليات وندوات إرشادية للزوار

ونظم المتحف ندوة إرشادية للزائرين لتعريفهم بآثار أجداد المصريين، وما قدمه أهالي النوبة من تضحيات، حيث يضم المتحف مقتنيات تعكس حقبًا مختلفة من التاريخ المصري.

تصريحات مسؤولي المتحف

وقالت الدكتورة سناء حسن موسى، مدير عام المتحف، إن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يُعد حدثًا مهمًا على مستوى العالم، ويحمل هذا العام شعار «المتاحف توحد عالمًا منقسمًا»، مشيرة إلى دور المتاحف في تعزيز التواصل بين الثقافات وإزالة الحواجز بين الشعوب.

المتحف جسر للتواصل الثقافي

وأضاف الأثري نصر سلامة أن المتحف يقدم خدماته لجميع الزوار من مختلف الجنسيات، ويُعد من المتاحف ذات الشهرة العالمية، نظرًا لدوره في عرض تاريخ النوبة والحضارة المصرية.

نبذة عن متحف النوبة

يُذكر أن متحف النوبة تم افتتاحه في 23 نوفمبر 1997 بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع، تشمل 7 آلاف متر مربع لقاعات العرض المغلقة، و43 ألف متر مربع للمساحات الخضراء المحيطة بالمتحف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف النوبة اليوم العالمي للمتاحف أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
نصائح طبية

ما هو فيروس إيبولا؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه
مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع
حوادث وقضايا

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع

بالفيديو.. إطلاق نار داخل مركز إسلامي في أمريكا
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. إطلاق نار داخل مركز إسلامي في أمريكا
20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
رياضة محلية

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع