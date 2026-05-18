احتفل متحف النوبة في أسوان باليوم العالمي للمتاحف، وفتح أبوابه منذ الساعة التاسعة صباحًا أمام الزوار مجانًا، وشهد المتحف إقبالًا كبيرًا من المصريين الذين اصطحبوا أطفالهم للتعرف على الحضارة المصرية والنوبية.

فعاليات وندوات إرشادية للزوار

ونظم المتحف ندوة إرشادية للزائرين لتعريفهم بآثار أجداد المصريين، وما قدمه أهالي النوبة من تضحيات، حيث يضم المتحف مقتنيات تعكس حقبًا مختلفة من التاريخ المصري.

تصريحات مسؤولي المتحف

وقالت الدكتورة سناء حسن موسى، مدير عام المتحف، إن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يُعد حدثًا مهمًا على مستوى العالم، ويحمل هذا العام شعار «المتاحف توحد عالمًا منقسمًا»، مشيرة إلى دور المتاحف في تعزيز التواصل بين الثقافات وإزالة الحواجز بين الشعوب.

المتحف جسر للتواصل الثقافي

وأضاف الأثري نصر سلامة أن المتحف يقدم خدماته لجميع الزوار من مختلف الجنسيات، ويُعد من المتاحف ذات الشهرة العالمية، نظرًا لدوره في عرض تاريخ النوبة والحضارة المصرية.

نبذة عن متحف النوبة

يُذكر أن متحف النوبة تم افتتاحه في 23 نوفمبر 1997 بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع، تشمل 7 آلاف متر مربع لقاعات العرض المغلقة، و43 ألف متر مربع للمساحات الخضراء المحيطة بالمتحف.