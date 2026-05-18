تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام سيدة بمحاولة خطف طفلة من مدينة مشتول السوق، بعد أن تمكن عدد من ركاب ميكروباص من ضبطها أثناء استقلالهم السيارة في طريقها إلى منيا القمح.

تدخل سريع من الركاب

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه عدد من الركاب في سيدة كانت تجلس داخل الميكروباص بصحبة طفلة صغيرة، ظهرت عليها علامات الخوف والارتباك، ما دفعهم إلى التدخل والتحفظ على السيدة وسؤال الطفلة عن هويتها، ليتبين وجود شبهة جنائية.

استدراج بهدف السرقة

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت متواجدة بأحد الدروس بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، فيما تبين أن السيدة استدرجت الطفلة بهدف سرقة حلقها الذهبي.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع المتهمة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيله.