على عمق 12 متراً تحت سطح البحر بمدينة دهب الساحرة، حيث تتداخل المياه الفيروزية مع تراقص الأسماك وتمايل الشعاب المرجانية الملونة، لن تسمع صوت الموسيقى المعتاد، لكنك ستشهد بهجة من نوع خاص.

هناك، تتصاعد أنفاس الغواصين ممتزجة بإشارات التهنئة، تزامناً مع ظهور مفاجئ لـ"تورتة عيد ميلاد" زاهية الألوان؛ في مشهد حقيقي نابض بالحياة يبدو كلوحة سينمائية فريدة، نجح غواصو المدينة في ابتكارها لإضفاء لمسة مغامرة ومرح على رحلات السائحين.

شغف في الأعماق

تروي كاتي ظريف، مدربة الغطس في دهب، لـ"مصراوي" تفاصيل هذه التجربة، مؤكدة أن شغفها الكبير بعالم البحار يدفعها دائماً نحو البحث عن كل ما هو مبتكر ومثير لتقديمه لرواد المدينة، بهدف كسر النمطية وإدخال السرور على قلوبهم، ومن هنا ولدت فكرة تصميم كروت معايدة مقاومة للماء، ومجسمات ضخمة لـ"تورتة عيد الميلاد" للاحتفال بالمناسبات السعيدة في قلب البيئة البحرية الحافلة بالحياة.

سر التورتة التي لا تبتل

وحول كواليس الفكرة، تكشف "كاتي" عن تحدٍ واجهها في البداية قائلة: "العائق الأكبر كان اختيار المادة التي تُصنع منها التورتة بحيث لا تتلف أو تطفو سريعاً، واهتديت في النهاية إلى استخدام الخامات المصنوع منها (العوامات البحرية)، كونها تتحمل ضغط المياه، وتحتفظ بألوانها الزاهية والمبهجة تحت السطح، وبالفعل صممنا تورتة جذابة تحاكي الحقيقية في كافة تفاصيلها".

رقصات استعراضية مع الأسماك

ولم تقف الفكرة عند مجرد التقاط الصور، بل تحولت إلى طقس احتفالي يحرص عليه السياح من مختلف الجنسيات؛ حيث يمسك صاحب عيد الميلاد بـ"التورتة المجسمة" بإحكام في الأعماق، بينما يلتف حوله أصدقاؤه من السائحين (الجيست) مؤدين رقصات وحركات استعراضية مرنة تحاكي حركة الأسماك السابحة حولهم.

شرط الاحتفال تحت الماء

وأوضحت مدربة الغطس أن القيام بهذه الحركات الاستعراضية والانسيابية تحت الماء يتطلب دراية عالية بفنون الغوص، مشددة على أن المشاركين في هذه الحفلات يجب أن يكونوا من الغواصين المتمرسين وليسوا من المبتدئين، حتى يسهل عليهم التحكم في توازنهم داخل الأعماق والتحرك بحرية وأمان التزاماً بقواعد السلامة.

ترويج سياحي بنكهة مختلفة

واختتمت كاتي ظريف حديثها بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الفعاليات المبتكرة هو الترويج لـ سياحة الغطس في مصر، وجذب أعداد أكبر من عشاق المغامرة لزيارة مدينة دهب، مؤكدة أن جمال الطبيعة البحرية الساحرة هناك يمنح الاحتفالات طاقة مختلفة تماماً، تجعل السياح الشغوفين يحرصون على توثيق تلك التجربة الفريدة بالفيديو والصور، ونشرها عبر حساباتهم لتتحول إلى دعاية مجانية تنبض بالحياة لمدينة السحر والجمال.