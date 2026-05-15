صلى الجمعة بمسجد السلام.. مستشار رئيس الجمهورية يلتقي مشايخ ومواطني جنوب سيناء -صور

كتب : رضا السيد

02:47 م 15/05/2026
    ءداء صلاة الجمعة
    أداء صلاة الجمعة بمسجد السلام
    صلاة الجمعة

أدى اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، صلاة الجمعة بمسجد السلام القديم بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء ياسر حماية، السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من نواب البرلمان وعواقل ومشايخ سيناء.
جولة ميدانية لمتابعة المشروعات

تأتي الصلاة على هامش زيارة مستشار رئيس الجمهورية الميدانية للمحافظة، والتي يستهدف خلالها متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري إنشاؤها على أرض جنوب سيناء.

وكان في استقبال مستشار الرئيس، الشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، الذي رحب بالحضور مؤكداً أن الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المجتمعي المستمر، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والدعوية في المحافظة.

الدور الدعوي ومبادرة "صحح مفاهيمك"

وأشار مدير مديرية الأوقاف إلى استمرار الدور التوعوي والدعوي للمساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتكثيف الجهود المجتمعية لدعم رسالة المسجد في خدمة المواطنين ونشر القيم الإيجابية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الدعوية "صحح مفاهيمك".

لقاء مفتوح مع مواطني وعواقل الطور

وعقب أداء الصلاة، حرص اللواء خالد فودة على عقد لقاء مفتوح مع المواطنين وعواقل المشايخ للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع تنمية سيناء الشاملة على رأس أولويات العمل الميداني للحكومة، وأن الأجهزة التنفيذية تسابق الزمن لتوفير كافة الخدمات وسبل الحياة الكريمة لأبناء أرض الفيروز.

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
"التجمعات".. نظام يطبق لأول مرة لمواجهة الغش بالثانوية العامة - ما هو؟
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
