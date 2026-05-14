رئيس مدينة بورفؤاد تُعلن تكثيف حملات رش "الناموس" صباحاً ومساءً بمختلف المناطق

كتب : طارق الرفاعي

03:00 ص 14/05/2026

أعلنت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، عن شن حملات باستخدام سيارات رش المبيدات، وذلك لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والحفاظ على صحة المواطنين.

توجيهات بتكثيف الحملات

وأشارت إلى أنه يجرى تكثيف أعمال مكافحة الناموس والبعوض والقوارض، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض.

ورديات صباحية ومسائية

وأوضحت رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تضاعف الجهود باستمرار الحملات اليومية من خلال ورديات العمل الصباحية والمسائية، لضمان تغطية جميع مناطق وقطاعات المدينة، والحد من انتشار الحشرات الضارة.

الوقاية من الأمراض

وشددت أن الحملات تأتي ضمن خطة الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض، مع استمرار أعمال الرش والتطهير للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض التي قد تصيب الإنسان، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين البيئة العامة داخل المدينة.

