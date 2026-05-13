خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية ميت عافية التابعة لمحافظة المنوفية، بعد إعلان وفاة الطبيبة سلمى سعيد النعماني، متأثرة بإصابتها في حادث التصادم الذي وقع قبل أشهر بمدينة شبين الكوم، وأسفر وقتها عن وفاة شقيقتها الدكتورة سهيلة سعيد النعماني.

وأعلنت أسرة الطبيبة، اليوم الأربعاء 13 مايو، وفاتها بعد رحلة علاج طويلة داخل العناية المركزة، منذ تعرضها للحادث الأليم أمام "دلتا ماركت" بمدينة شبين الكوم.

لحقت شقيقتها بعد شهور من العلاج

وكانت الدكتورة سهيلة سعيد النعماني، توفيت يوم 2 فبراير الماضي، متأثرة بإصابتها بعدما صدمهما موتوسيكل أثناء عبورهما الطريق بأحد شوارع مدينة شبين الكوم.

وظلت الطبيبة سلمى داخل العناية المركزة خلال الأشهر الماضية في محاولة لإنقاذها، قبل أن تعلن أسرتها اليوم وفاتها متأثرة بإصابتها.

تشييع الجثمان الخميس

وأكدت الأسرة أن تشييع جثمان الطبيبة الراحلة سيكون غدًا عقب صلاة الظهر من مسجد النعماني بقرية ميت عافية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الأسرة.

نعي من كلية الطب بجامعة المنوفية

ونعت كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية الطبيبة الراحلة، في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، الطبيبة سلمى سعيد النعماني طبيب مقيم بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية".

ودعا زملائها وأصدقائها لها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع.

خلفية الحادث

وكان مصدر طبي، كشف وقت وقوع الحادث أن الطبيبتين نُقلتا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة عقب اصطدام موتوسيكل بهما أثناء عبورهما الطريق، حيث حاول الأطباء إنقاذهما، إلا أن الإصابات التي تعرضتا لها كانت بالغة.