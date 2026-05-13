شنت إدارة تموين الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت الأسواق العامة وبورصة الأسماك؛ لضبط منظومة البيع والشراء والتأكد من جودة السلع المعروضة.

تفاصيل الضبطية

أسفرت الحملة التي قادها الدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض، عن ضبط نحو 1500 كيلو جرام (طن ونصف) من أسماك "البوري" الفاسدة قبل طرحها للبيع للمواطنين.

تقرير الفحص الطبي

وكشف التقرير الفني للحملة عن الحالة السيئة للمضبوطات، حيث تبين وجود علامات تعفن ظاهرة، وتورم ونزيف، وتحلل في الأنسجة، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة منها، مما يجعلها تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الإجراءات القانونية

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات المحاسب سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، والمهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والسيد شوقي مدير هيئة سلامة الغذاء بكفر الشيخ، وتم التحفظ على كميات الأسماك الفاسدة وتحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.