بينهم 14 مشرفًا.. محافظ كفر الشيخ يسلم 632 حاجًا "جوازات السفر" وتذاكر الطيران -صور

كتب : إسلام عمار

08:32 م 13/05/2026
  عرض 19 صورة
    وصول محافظ كفر الشيخ نادي سيتي كلوب
    وكيلة التضامن الاجتماعي
    لحظة وصول المحافظ
    منصة الحضور
    كلمة وكيلة الوزارة
    فرحة استلام الجواز
    صورة مع المحافظ
    صورة جماعية مع المحافظ
    خلال تسليم الجوازات
    جانب من تسليم احد الجوازات
    جانب من تسليم الجوازات
    خلال التسليم
    الفائزين
    الاهالي والاسر
    الفائزين بالحج
    أثناء استلام الجواز
    استلام الجوازات
    أثناء وصول المحافظ

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالية تسليم جوازات السفر وتذاكر الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، وسط أجواء من الفرحة بين الحجاج وأسرهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن عدد الفائزين بأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 632 حاجًا، بالإضافة إلى 14 مشرفًا، موضحًا أن المستوى الثاني يضم 227 حاجًا و5 مشرفين، بينما يضم المستوى الثالث 405 حجاج و9 مشرفين.

وأشار المحافظ إلى أن سفر الحجاج سيتم على أفواج متتالية يومي 19 و20 مايو الجاري، مع توفير جميع أوجه الدعم والرعاية وتسهيل الإجراءات اللازمة منذ لحظة السفر وحتى أداء المناسك والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنظيم الرحلات وتوفير سبل الراحة الكاملة للحجاج وأسرهم.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب المحافظ عن تمنياته لجميع الحجاج بحج مبرور وسعي مشكور وعودة آمنة، مؤكدًا استمرار المتابعة المستمرة لحركة الأفواج وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة.

كفر الشيخ الحج التضامن الاجتماعي

