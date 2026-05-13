شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفالية تسليم جوازات السفر وتذاكر الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ - 2026، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بنادي سيتي كلوب بمدينة كفر الشيخ، وسط أجواء من الفرحة بين الحجاج وأسرهم.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد، والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن عدد الفائزين بأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 632 حاجًا، بالإضافة إلى 14 مشرفًا، موضحًا أن المستوى الثاني يضم 227 حاجًا و5 مشرفين، بينما يضم المستوى الثالث 405 حجاج و9 مشرفين.

وأشار المحافظ إلى أن سفر الحجاج سيتم على أفواج متتالية يومي 19 و20 مايو الجاري، مع توفير جميع أوجه الدعم والرعاية وتسهيل الإجراءات اللازمة منذ لحظة السفر وحتى أداء المناسك والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنظيم الرحلات وتوفير سبل الراحة الكاملة للحجاج وأسرهم.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب المحافظ عن تمنياته لجميع الحجاج بحج مبرور وسعي مشكور وعودة آمنة، مؤكدًا استمرار المتابعة المستمرة لحركة الأفواج وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الرحلة.