ظهر المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، هادئًا، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات بورسعيد.

هدوء وعدم ندم

وبدت على المتهم ملامح الهدوء الشديد وعدم الندم، أثناء متابعته لمرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع داخل قاعة المحكمة، دون أن تظهر عليه أي انفعالات واضحة خلال نظر القضية.

مرافعة قوية للنيابة

ووصف ممثل النيابة العامة المتهم بأنه "مجرم أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه بني البشر من طبع سليم وخلق قويم، حتى وقف الشيطان حائرًا أمام أفعاله".

وأكد خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن المتهم قتل المجني عليه بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا: "عيناه لا ترى إلا الدماء، وقلبه لا ينبض إلا بالعداء".

تفاصيل القضية

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، جلسة محاكمة المتهم.

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.