أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم لاختيار 50 باحثًا ميدانيًا للعمل مؤقتًا ضمن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك للمشاركة في مرحلة الحصر الخرائطي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأوضح مجدي نعمان علي، مدير فرع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، أن الفرع يحتاج إلى 50 باحثًا ميدانيًا كمرحلة أولى، للمشاركة في أعمال الحصر الخرائطي والميداني، ضمن الاستعدادات الخاصة بمشروع التعداد العام، الذي يستهدف بناء قواعد بيانات دقيقة عن السكان والمساكن والمنشآت.

وأضاف نعمان أن التعداد العام يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تعتمد عليها الدولة في التخطيط، خصوصًا في محافظة الوادي الجديد، التي تحتاج إلى بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية والخدمات، مشيرًا إلى أن الحصر الخرائطي يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ أعمال التعداد العام.

شروط التقديم

وقال مدير فرع الجهاز المركزي إن شروط التقديم تتضمن حصول المتقدم على مؤهل مناسب في تخصصات الجغرافيا أو الهندسة أو نظم المعلومات الجغرافية GIS أو التخطيط العمراني أو ما يعادلها، مع إجادة التعامل مع أجهزة التابلت والخرائط الرقمية، وألا يزيد السن على 40 عامًا.

وأشار إلى أنه يُفضل وجود خبرة سابقة في برنامج ArcGIS، نظرًا لاعتماد العمل على الخرائط الرقمية وأدوات الحصر الخرائطي، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الأعمال الميدانية.

الأوراق ومكان التقديم

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، والسيرة الذاتية، وصور الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم، على أن يستمر التقديم لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

ولفت نعمان إلى أن التقديم يكون من خلال فرع الجهاز المركزي بالوادي الجديد في مدينة الخارجة، حي المروة، عمارة 10، وكذلك بمدينة موط في الداخلة، حي الجناين، بجوار السجل التجاري، إضافة إلى رابط التقديم الإلكتروني. اضغط هنا

تدريب ومقابل مادي

وأكد أن العمل يتيح للمشاركين في الوادي الجديد فرصة الانضمام إلى أحد أكبر المشروعات القومية، واكتساب خبرة عملية في الحصر الخرائطي والعمل الميداني والخرائط الرقمية، إلى جانب الحصول على تدريب متخصص بالقاهرة على طبيعة العمل، مع توفير مقابل مادي مجزٍ.

التعداد السكاني

ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بصورة دورية كل 10 سنوات، ويتضمن بيانات خاصة بالسكان والإسكان والمنشآت، وفقًا لما ينشره الجهاز عن نتائج التعداد.

وكان تعداد 2017 التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية الحديثة، كما عُد أول تعداد إلكتروني يجري تنفيذه باستخدام التقنيات الحديثة، وشمل التعداد العام للسكان والظروف السكنية والمباني والمنشآت.