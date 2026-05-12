تحولت السيدة إيمان عبادة، المرأة الريفية البسيطة في ساعات قليلة من البكاء والحسرة إلى الرضا والتسليم بقضاء الله، بعدما التهمت النيران محصول 3 أفدنة من القمح الذي انتظرت أسرتها حصاده بعد شهور طويلة من التعب.

السيدة خرجت في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تبكي بحرقة بعد احتراق محصول القمح بقرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن الأرض كانت مستأجرة وأن ابنها تكبد تكاليف الزراعة طوال نحو 7 أشهر، انتظارًا للحظة الحصاد التي تحولت فجأة إلى كارثة.

السيدة الريفية قالت لمصراوي، إن الصدمة أفقدتها توازنها، خاصة أن الحريق اندلع قبل ساعات قليلة من جمع المحصول، موضحة أنها ظلت تستغيث وتصرخ مطالبة بفحص الواقعة وإعادة حقها بعد ضياع تعب الشهور.

لكن بعد مرور 24 ساعة فقط، تبدل حال السيدة البسيطة، فعادت للظهور مجددًا بوجه هادئ وابتسامة راضية، تقف أمام المواشي وعربة البرسيم، مرددة: «الحمد لله.. دي إرادة ربنا ولعله خير».

وأضافت السيدة، أنها في لحظة الصدمة لم تستوعب ما جرى، لكن مع مرور الوقت هدأت وتوكلت على الله، قائلة: «يمكن ربنا بيفادي أولادي من حاجة أكبر.. الحمد لله على خسارة الفلوس، المهم الأرواح».

وأكدت السيدة أن المتسبب في الحريق جار لهم «الباب في الباب»، مضيفة أن أهل الريف لا يستطيعون الاستغناء عن بعضهم، وأنهم دائمًا سند لبعض وقت الشدائد.

وأوضحت أن الحريق لم يكن متعمدًا، إذ إن الرجل حاول التخلص من قش القمح بعد انتهاء الحصاد والدريس، لكن النيران امتدت بشكل مفاجئ إلى الأراضي المجاورة، لتلتهم محصولها ومحاصيل أخرى.

وقالت: «هو مكانش قاصد يأذي حد.. وإرادة ربنا فوق كل شيء، وهو كمان خسر جزء من محصوله واتصاب بحروق وهو بيحاول يطفي النار».

وأضافت أن هناك تدخلات جارية للصلح، وأن الرجل وعد بتحمل التعويضات الخاصة بالمتضررين، مؤكدة أنها سامحته رغم الخسارة الكبيرة، لكنها تنتظر نتائج التحقيقات الجارية في نيابة منيا القمح.

واختتمت حديثها بكلمات تحمل رضا الفلاحين البسطاء وإيمانهم العميق بالله: «لو معوضناش البشر.. ربنا عمره ما بينسى حد».

