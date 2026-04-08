نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم، استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات رقابية مكثفة بالأسواق



جاءت الحملات في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وتشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

ضبط 576 كجم أغذية متنوعة



أسفرت الحملات، التي قادتها الدكتورة إيمان راتب، عن ضبط 576 كجم من الدواجن والأسماك واللحوم البلدية والكبدة والمصنعات الغذائية، تنوعت بين كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى مجهولة المصدر، مع تحرير 10 محاضر للمخالفين.

استمرار الحملات خلال الأعياد



أكدت محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة خلال مواسم الأعياد.