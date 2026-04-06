لم يكن الحادث قرب وصلة طريق مصنع الأسمنت على الطريق الصحراوي الغربي مجرد حادث مرور، بل مأساة فقد فيها الشاب ممدوح محمد أحمد أبوزيد حياته، مع والدته وطفله الرضيع، بينما ترقد زوجته الحامل بين الحياة والموت داخل المستشفى، شاهدة على مأساة هزت نجع سلطان بمركز جهينة شمال سوهاج.

حياة بسيطة وأحلام مهدورة

كان ممدوح شابًا بسيطًا يعمل في تجارة السيارات والمجوهرات، ويحلم بحياة هادئة وسط أسرته الصغيرة، مع طفل رضيع وزوجة تنتظر معه أيامًا أفضل. الطفل الوحيد لم يتجاوز بضعة أشهر، وكان حلم ممدوح أن يكبر أمام عينيه، لكن القدر قضى على هذا الحلم في لحظة واحدة.

رحلة فرح تحولت إلى مأساة

خرج ممدوح مع والدته وطفله لاستقبال قريبة زوجته العائدة من الغربة، رحلة مليئة بالضحك والدفء العائلي، لكن على الطريق الصحراوي الغربي قرب مصنع الأسمنت، اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل قادمة في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى وفاة الثلاثة في ثوانٍ معدودة، بينما أصيبت الزوجة بجروح وكسور.

مأساة ممتدة للأسرة

لم تتوقف المأساة عند ممدوح ووالدته وطفله، بل شملت أيضًا ابنة شقيقته، وزوجة شقيقه الحامل التي عادت من الغربة لتضع طفلها بين أهلها، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى لحظة الولادة، ليصبح الحزن كبيرًا على الأسرة بأكملها.

نجع سلطان في حالة حداد

استيقظ أهالي نجع سلطان على خبر مأساوي، أغلقوا البيوت، وحل الحزن في كل زاوية، حيث فقدت القرية جزءًا من روحها، وانهارت أحلام الأسرة في لحظة واحدة، لتظل هذه الحادثة ذكرى مؤلمة لن تُنسى.

