عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي الدولة، في إطار جهود المحافظة لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.

Lمتابعة شاملة لموقف التقنين

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمعدلات الإنجاز في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يشمل الطلبات المتبقية، والطلبات قيد المعاينة، وأخرى في مرحلة التعاقد أو الاسترداد.

تأكيد على سرعة الإنجاز وعدم التهاون

شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بسرعة إنهاء الإجراءات دون تقصير، مؤكدًا أن العمل جارٍ فعليًا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مع استمرار استقبال الطلبات.

تنسيق بين الجهات التنفيذية

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم السكرتير العام المساعد، ومسؤولو الزراعة والإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو الإدارات المعنية بالتقنين وأملاك الدولة.

الحفاظ على الأراضي الزراعية أولوية

أكد “عصام الدين” أن حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها يمثلان أولوية كبرى، إلى جانب تقنين أوضاع أراضي الدولة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.