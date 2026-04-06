إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:59 م 06/04/2026

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الخارجة – باريس" بالقرب من قرية صنعاء، في نطاق محافظة الوادي الجديد.

بلاغ أمني وتحرك سريع للإسعاف

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول مصابين جراء حادث مروري، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة لحالتهم الصحية.

تفاصيل المصابين في الحادث

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عطيات إبراهيم حسين (60 عامًا)، ورضا حسين عبد الله (53 عامًا)، ومصطفى صافي عبد الله (53 عامًا)، بالإضافة إلى طفلين هما أحمد مصطفى (14 عامًا) ومحمود مصطفى (16 عامًا)، وجميعهم من أسرة واحدة.

تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة

حررت الجهات المختصة محضرًا بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

