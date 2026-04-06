نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الاثنين، من ضبط مخالفة جسيمة داخل أحد المخابز بحي الزهور، تمثلت في الاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم.

ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم



وأسفرت حملات رقابية مكبرة عن ضبط كمية تقدر بنحو طن وربع من الدقيق التمويني المدعم، داخل المخبز، في محاولة للتلاعب بالسلع المخصصة للمواطنين، وذلك في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

إجراءات قانونية فورية



تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم والتصدي لأي مخالفات.