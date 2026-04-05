قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

شهدت مدينة سوهاج اندلاع حريق داخل غرفة استراحة طبيب بأحد المستشفيات الخاصة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار رسمي

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى خاص بمدينة سوهاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.



تفاصيل البلاغ

وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة استراحة طبيب بالدور الثامن بالمستشفى نتيجة ماس كهربائي، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى.

خسائر الحريق

وأسفر الحريق عن حدوث بعض التلفيات المحدودة داخل الغرفة، دون وقوع أي إصابات بين الأطباء أو العاملين أو المرضى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.