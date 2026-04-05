بدأت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، تنفيذ قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين بيئة العمل.

متابعة ميدانية لضمان التنفيذ

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه تم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات اللواء طارق راشد، بشأن تقليل أعداد العاملين داخل الإدارات، مشيرًا إلى قيامه بجولة ميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار داخل الديوان والمجالس القروية.

استمرار العمل بالإدارات الحيوية

وأوضح الشطوري أن عددًا من الإدارات الحيوية، مثل المركز التكنولوجي، والمتغيرات المكانية، والتقنين، والإدارة الهندسية، والتصالحات، والحوكمة، تعمل بكامل طاقتها، لحيوية تلك الإدارات وحرصًا على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم تأثر خدمات المواطنين

وأكد رئيس مركز ومدينة طهطا أن تطبيق نظام العمل عن بُعد لا يؤثر على مصالح المواطنين، وأن العمل مستمر بكفاءة لضمان تقديم الخدمات بصورة منتظمة.

تفاصيل القرار ومدته

وكان محافظ سوهاج قد أصدر قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، مع استثناء القطاعات التي تتطلب التواجد الميداني، مثل القطاع الصحي وخدمات الطوارئ والنقل والبنية التحتية.

توجيهات مشددة للحفاظ على كفاءة الأداء

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن استمرار العمل بكفاءة ومنع تعطيل مصالح المواطنين.

خطوة نحو التحول الرقمي

ويأتي هذا القرار في إطار توجه محافظة سوهاج نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، وتبني أنظمة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وترفع كفاءة الجهاز الإداري.



وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بثًا مباشرًا بعنوان "من أمام رئاسة مجلس مدينة طهطا.. اليوم بدء تطبيق العمل عن بعد في محافظة سوهاج.