والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

شهدت كنائس مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من الأقباط للمشاركة في قداسات "أحد الشعانين"، والتي أُقيمت وسط أجواء روحانية مميزة، احتفالًا بهذه المناسبة الدينية المهمة في التقويم القبطي.

وأقيمت الصلوات في مختلف كنائس مدن ومراكز المحافظة، تزامنًا مع احتفال الأقباط بـ"أحد الشعانين"، الموافق 5 أبريل 2026 ميلاديًا، و27 برمهات 1742 قبطيًا فتوافد المصلون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في القداسات ورفع سعف النخيل، تعبيرًا عن الفرح بذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم.

وسادت أجواء من البهجة والسكينة داخل الكنائس، وسط تنظيم ملحوظ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصلين، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتيسير أداء الشعائر الدينية في سهولة ويسر.

ويُعد "أحد الشعانين" أو أحد السعف، من أبرز المناسبات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يسبق أسبوع الآلام، الذي يُختتم بعيد القيامة المجيد، ويحرص الأقباط خلاله على حضور الصلوات والمشاركة في الطقوس الدينية التي تحمل معاني الفداء والخلاص.