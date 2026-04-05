إعلان

وسط أجواء روحانية.. أقباط كفر الشيخ يحتفلون بأحد الشعانين - صور

كتب : إسلام عمار

01:47 م 05/04/2026 تعديل في 01:47 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اثناء القداس
  • عرض 9 صورة
    لحظة اداء القداس
  • عرض 9 صورة
    اقبال الاطفال في القداس
  • عرض 9 صورة
    جانب من القداس
  • عرض 9 صورة
    جانب من القداس في كنائس كفر الشيخ
  • عرض 9 صورة
    خلال القداس
  • عرض 9 صورة
    قداس احد الشعانين في كفر الشيخ
  • عرض 9 صورة
    خلال قداس احد السعف في كفر الشبخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت كنائس مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من الأقباط للمشاركة في قداسات "أحد الشعانين"، والتي أُقيمت وسط أجواء روحانية مميزة، احتفالًا بهذه المناسبة الدينية المهمة في التقويم القبطي.

وأقيمت الصلوات في مختلف كنائس مدن ومراكز المحافظة، تزامنًا مع احتفال الأقباط بـ"أحد الشعانين"، الموافق 5 أبريل 2026 ميلاديًا، و27 برمهات 1742 قبطيًا فتوافد المصلون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في القداسات ورفع سعف النخيل، تعبيرًا عن الفرح بذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم.

وسادت أجواء من البهجة والسكينة داخل الكنائس، وسط تنظيم ملحوظ لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصلين، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية لتيسير أداء الشعائر الدينية في سهولة ويسر.

ويُعد "أحد الشعانين" أو أحد السعف، من أبرز المناسبات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يسبق أسبوع الآلام، الذي يُختتم بعيد القيامة المجيد، ويحرص الأقباط خلاله على حضور الصلوات والمشاركة في الطقوس الدينية التي تحمل معاني الفداء والخلاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ كنائس كفر الشيخ أحد الشعانين أقباط كفر الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق