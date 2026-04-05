والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تأثرت بشكل مباشر بالأزمات العالمية والحروب الدائرة، مشددًا على ضرورة وعي المواطنين بهذه التحديات، والتعامل مع الموارد المتاحة بمسؤولية كاملة لضمان عبور المرحلة الراهنة.



رسائل البابا من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وأوضح البابا تواضروس، خلال عظة قداس "أحد الشعانين" بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن العالم يشهد حاليًا صراعات كبرى انعكست تداعياتها على مختلف الدول.

وأشار إلى أن هذه الظروف تستدعي من الجميع الانتباه واتخاذ خطوات عملية جادة لمواجهتها، بعيدًا عن الإسراف.

ترشيد الاستهلاك.. مسؤولية جماعية

ووجه قداسة البابا دعوة صريحة لترشيد الاستهلاك في جميع جوانب الحياة اليومية، مؤكدًا أن ذلك يشمل الأكل والشرب والطاقة والكهرباء والمياه.

ووصف البابا هذه الخطوات بأنها "مسؤولية جماعية" تبدأ من كل فرد، مشبهًا أثر المساهمات البسيطة المستمرة ببناء يبدأ بطوبة صغيرة حتى يكتمل، أو بنمو الإنسان الذي يبدأ من خلية واحدة.

فلسفة البساطة كقيمة إنسانية

وأشار بابا الإسكندرية إلى أن المجتمع المصري يتمتع بوفرة نسبية في بعض الموارد تستوجب الشكر، لكنها تتطلب أيضًا الوعي بعدم الإسراف، خاصة في ظل وجود شعوب تعاني من نقص شديد في أساسيات الحياة.

وشدد على أهمية تبني أسلوب حياة بسيط وتجنب الاستهلاك غير الضروري، مؤكدًا أن البساطة تمثل قيمةً إنسانيةً وجماليةً في آن واحد.

واختتم البابا عظته بالتأكيد على أن الالتزام بالبساطة وحماية الموارد يمثلان واجبًا وطنيًا وإنسانيًا أصيلًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفرض على الجميع التكاتف والوعي.