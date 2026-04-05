رحيل مفاجئ "للطالب الدكتور".. متفوق وحافظ للقرآن بكفر البتانون في المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

11:22 ص 05/04/2026
    طالب مدرسة كفر البتانون المتفوق
    صورة تذكارية لتكريم الطالب
    أهالي قريته يتداولون صوره وسط حالة من الحزن

خيم الحزن اليوم الأحد، على أهالي قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الطالب محمد عصام عسكر، بالصف الأول الإعدادي، إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى نزيف في المخ وتدهور سريع في حالته.

"كنت عايز أبقى دكتور"

قالت المعلمة رحاب الطنوبي، معلمة الطالب، في كلمات مؤثرة: "كان دايمًا يقول لي اكتبيلي لقب الدكتور في شهادة التقدير، وكنت أرد عليه وأقوله لسه بدري يا محمد، فيرد بثقة: لا يا أبلة أنا دكتور".

وأضافت: "محمد كان مختلف، هادي وملتزم، وعمره ما دخل حصة إلا وهو حافظ دروسه، وكان المصحف دايمًا في شنطته، يراجع فيه في أي وقت".

صدمة داخل المدرسة

وقالت المعلمة سمر لبيب، إن خبر وفاته كان صدمة كبيرة: "امبارح بس كنت بكتب اسمه ضمن أوائل الطلبة، والنهارده بنودعه.. وجع كبير مش سهل".

وأكدت أن الطالب كان من المتفوقين على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية ومركز شبين الكوم خلال العام الماضي، وكان مثالًا يُحتذى به بين زملائه.

طالب خلوق ومتفوق

أجمع معلمو الطالب وزملاؤه على حسن خلقه والتزامه، مشيرين إلى أنه كان محبوبًا بين الجميع، ويجمع بين التفوق الدراسي وحفظ القرآن، ما زاد من حالة الحزن بعد رحيله المفاجئ.

جنازة مهيبة بالقرية

تشيع أسرة الطالب جثمانه عقب صلاة الظهر من مسقط رأسه بقرية كفر البتانون، وسط حضور كبير من الأهالي والمعلمين وزملائه، في مشهد يملؤه الحزن على رحيل "طبيب المستقبل" قبل أن يحقق حلمه.
رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان.

