تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها، مساء اليوم السبت، بمركز سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد عثور إحدى الأسر على جثة ابنتهم مشنوقة داخل غرفة المنزل في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، لحين انتداب الطبيب الشرعي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لكشف حقيقة الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.