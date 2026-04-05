استقبل ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأحد، السفينة MV PAROSHIP القادمة من موريتانيا، على رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض، لتُعد أكبر سفينة صب جاف ترسو في أحد الموانئ المصرية.

أكبر سفينة صب جاف في مصر



وأشارت في بيان لها، إلى أنه تحمل السفينة حمولة تُقدر بنحو 180 ألف طن، بطول يصل إلى 292 مترًا وعرض 45 مترًا، متجاوزة بذلك السفن السابقة من فئة Cape Size التي كانت تصل حمولاتها إلى نحو 165 ألف طن.

جاهزية البنية التحتية للميناء



وأكدت أنه عكس استقبال السفينة توافر الأعماق المناسبة وكفاءة الأرصفة والبنية التحتية بميناء شرق بورسعيد، إلى جانب الجاهزية التشغيلية العالية لمحطة "سكاي بورتس".

ثقة عالمية في الميناء



ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا الحدث يعكس الثقة المتزايدة من الخطوط الملاحية العالمية في قدرات الميناء، رغم التحديات الدولية التي تشهدها سلاسل الإمداد.

استثمارات لتعزيز القدرة التشغيلية



في سياق متصل، أشار المهندس طارق حسين، رئيس شركة "سكاي بورتس"، إلى أن الشركة ضخت استثمارات إضافية بلغت 15 مليون دولار لتطوير المحطة، وشراء أوناش حديثة لتقليل زمن انتظار السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية.