أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في دعم وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج متميزة خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام. تأتي الحملة ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد القومي ومصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي شملت جميع مراكز وقرى المحافظة، نجحت في تحصين 32 ألفًا و27 رأسًا من الأبقار والأغنام، من خلال 393 لجنة تحصين بيطري انتشرت بالقرى والنجوع. ويعكس ذلك حجم الجهود المبذولة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والفرق البيطرية، إلى جانب وعي المربين وتجاوبهم مع أعمال التحصين.

تقصي ميداني وزيارات للمنازل لتعزيز الوقاية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة شملت كذلك أعمال التقصي والترصد الميداني، حيث قامت اللجان بزيارة 1180 منزلًا لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد الوضع الوبائي بشكل مباشر. وتساهم هذه الزيارات في الاكتشاف المبكر لأي بؤر مرضية وتوجيه أعمال التحصين بكفاءة أعلى لضمان استدامة الإنتاج الحيواني.

ندوات توعوية لرفع وعي المربين

وأضاف المحافظ أن الحملة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، إذ تم تنظيم 31 ندوة إرشادية بمختلف القرى لتعريف المربين بأهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض، مما يسهم في رفع الوعي وتعزيز المشاركة في حماية الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس تكامل منظومة العمل بين التحصين والتقصي والتوعية، وأن الحملة تمثل نهجًا شاملًا لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال الحملة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لتغطية جميع القرى والمراكز، مع تكثيف الجهود وتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمة البيطرية للمربين، بما يحقق أعلى معدلات التحصين ويحد من انتشار الأمراض، وفق رؤية الدولة لبناء قطاع زراعي وحيواني قوي ومستدام.

الثروة الحيوانية أولوية لدعم الاقتصاد

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الثروة الحيوانية تمثل أولوية قصوى، نظرًا لدورها المباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية وكافة الجهات المشاركة في إنجاح الحملة.