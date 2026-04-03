غيروا شنطة "الفلوس" بورق أبيض في "الضلمة".. تفاصيل أحدث واقعة نصب بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:31 م 03/04/2026

ضبط متهم - ارشيفية

نجح ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية في ضبط مرتكبي واقعة نصب على مسؤولي شركة مواد غذائية، والاستيلاء على مبلغ مالي مليون و500 ألف جنيه.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغًا من كل من "م.ع.ي" و"م.م.س" موظفين بإحدى شركات المواد الغذائية وتوريد اللحوم بتعرضهما لواقعة نصب واحتيال.

ووفقًا للبلاغ، ورد المشار إليهما لحوم مجمدة لأحد العملاء واستلم السائق"م.س.ج" والمندوب"م.أ.ع" حقيبة بداخها مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قيمة البضاعة المتفق عليها.

وعقب عودة السائق والمندوب إلى مقر الشركة، تبين من خلال فتح حقيبة الأموال أنها تحتوي على ورق أبيض وعلب فارغة ومبلغ مالي لا يتجاوز 170 ألف جنيه فقط.

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "م.ل.أ" بالاتفاق مع عامل لديه يدعى "أ.م.ج" حيث استغلا انقطاع التيار الكهربائي، واستبدالا الحقيبة بأخرى مماثلة تحتوى أوراق بيضاء وعلب فارغة.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشد عن مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه وتصرفه في باقي المبلغ.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجارٍى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الإسكندرية نصب احتيال ورق أبيض أموال مزيفة حيلة ذكية حيلة غريبة قسم شرطة الرمل ثان لحوم مجمدة

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين
بعد فيديو الإشارة الخارجة.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال طبيبة دهب
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
