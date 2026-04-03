في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون بمحافظة المنيا فيديو لسيدة تستغيث بوزير التربية والتعليم، مطالبةً بالمساعدة في العثور على الحقيبة المدرسية الخاصة بنجلها.

تفاصيل الواقعة

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تروي معاناة نجلها الطفل “عصام محمد”، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، بعد فقدان حقيبته داخل مدرسة “السلام 2”، ما أدى إلى بقائه عدة أيام دون كتب أو كراسات دراسية.

وأوضحت الأم أنها تواصلت مع مسؤولي المدرسة أكثر من مرة، حيث تلقّت وعودًا بالعثور على الحقيبة، إلا أن تلك المحاولات لم تُسفر عن نتيجة، ما دفعها لتصعيد الأمر عبر مواقع التواصل، ومناشدة محافظ المنيا اللواء عماد كدواني للتدخل.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والسخرية بين رواد السوشيال ميديا، خاصة مع ظهور الطفل خلال المقطع وهو يحاول كتم ضحكته، في مشهد اعتبره البعض طريفًا، بينما رأى آخرون أنه يعكس بساطة وصدق مشاعر الأم.

العثور على حقيبة الطالب

ولم تمضِ ساعات قليلة على انتشار الفيديو، حتى بادر مدير المدرسة بالتوجه إلى منزل الطفل، وتم تسليمه الحقيبة بعد العثور عليها، لتنتهي الواقعة بحالة من الفرحة داخل الأسرة، وسط تفاعل إيجابي من المتابعين.