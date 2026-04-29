سجل مستشفى القصاصين التخصصي إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها، حيث نجح فريق قسم الجراحة العامة والأورام في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، من خلال إجراء تدخل جراحي دقيق ومتقدم باستخدام تقنية المنظار الجراحي، في واحدة من العمليات المركبة التي تتطلب مهارة عالية وخبرة متخصصة.

تفاصيل الحالة المرضية ومضاعفاتها

كان الطفل يعاني من أنيميا الخلايا الحمراء الدائرية، وهي من الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى تكسّر مستمر في خلايا الدم الحمراء نتيجة خلل في تكوينها، حيث يقوم الطحال بتدمير هذه الخلايا بشكل متزايد، ما يؤدي إلى الإصابة بأنيميا مزمنة، وتضخم في الطحال، إلى جانب مضاعفات أخرى خطيرة، أبرزها تكوّن حصوات في المرارة، وهو ما تسبب في تدهور الحالة الصحية للطفل وتكرار الأزمات المرضية.

تدخل جراحي دقيق باستخدام المنظار

أمام هذه الحالة المعقدة، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء استئصال كامل للطحال باستخدام تقنية المنظار الجراحي، دون الحاجة إلى إجراء شق جراحي تقليدي بالبطن، بالتزامن مع استئصال المرارة خلال نفس العملية، في خطوة دقيقة تهدف إلى إنهاء أسباب المضاعفات بشكل جذري، وتقليل احتمالات تكرار الأزمات الصحية مستقبلًا.

مزايا الجراحة الحديثة وسرعة التعافي

ساهم استخدام تقنية المنظار في تقليل التدخل الجراحي، والحد من الألم بعد العملية، إلى جانب تقليل فترة بقاء الطفل داخل المستشفى، وتسريع مراحل التعافي، وهو ما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، واعتمادها على أحدث الأساليب العلاجية الآمنة.

نجاح العملية وتحسن الحالة الصحية

وقد تكللت العملية بالنجاح الكامل، حيث شهدت الحالة تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، وتماثل الطفل للشفاء بشكل تدريجي، قبل أن يغادر المستشفى ليستأنف حياته الطبيعية دون معاناة من الأعراض السابقة، في إنجاز يعكس كفاءة الفريق الطبي.

فريق طبي متكامل وراء النجاح

أُجريت الجراحة بواسطة فريق متميز من قسم الجراحة العامة والأورام والمناظير، ضم:

الدكتور أحمد محمد عبدالصادق، استشاري الجراحة والأورام والمناظير ورئيس قسم الجراحة

الدكتور سامح عبدالخالق، أخصائي الجراحة العامة والمناظير

وبمشاركة الدكتور محمد نصر إدريس، أخصائي الجراحة

كما شارك في العملية فريق التخدير، الذي ضم:

الدكتور هيثم عثمان الباسل، استشاري التخدير والعناية المركزة

الدكتور أنس أحمد محروس، طبيب التخدير والعناية المركزة

وبمساندة فريق تمريض العمليات:

أميرة أحمد، إيمان الشافعي، نجاح فتحي، ياسمين عبدالحكيم، إيمان ثروت، سحر رفعت

دعم إداري وحرص على جودة الخدمات الطبية

ويأتي هذا النجاح تحت إشراف الدكتورة بوسي مصطفى، مدير المستشفى، وفي إطار جهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة لتقديم خدمات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، حيث تمثل المستشفى نموذجًا متقدمًا لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة داخل محافظة الإسماعيلية، وتعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي في مصر