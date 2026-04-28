الإعدام يقترب.. إحالة أوراق قاتل زوجته ورضيعه بزنارة المنوفية إلى المفتي

كشفت التقارير الطبية الأولية تفاصيل الحالة الصحية للسيدة التي أصيبت، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انفجار تكييف هواء أعلى سطح مبنى محكمة الجنايات الكلية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.



هوية المصابة الوحيدة في حادث تكييف المحكمة



وتبين أن المصابة الوحيدة في الحادث تدعى "شيماء. ع. ع" وتبلغ من العمر 32 عامًا، وكانت قد تصادف وجودها في محيط الانفجار لحظة وقوعه.



تشخيص الإصابة بكسر في الجمجمة ونزيف بالأذن

وأوضحت المعاينة الطبية الدقيقة أن السيدة تعرضت لإصابة بكسر في قاع الجمجمة، وصاحب ذلك نزيفًا حادًا من الأذن، نتيجة قوة الموجة الانفجارية التي نتجت عن وحدة التكييف أعلى مبنى المحكمة.



نقل المصابة للمستشفى لتلقي التدخل الجراحي

وعلى الفور، جرى نقل المصابة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطارئة، وجارٍ متابعة حالتها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ عاجل من حرس المحكمة بانفجار تكييف أعلى سطح المبنى الواقع في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية.



تحرك سريع للأمن والإسعاف

انتقلت القيادات الأمنية وقوات حرس المحكمة مصحوبين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين المارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة للسيطرة على الموقف.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابة بموقع الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن الانفجار أسفر عن إصابة سيدة تصادف وجودها في محيط المكان وقت وقوع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها فورًا، مع تقييم حالتها الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



اقرأ أيضًا

إصابة سيدة في انفجار تكييف أعلى محكمة جنايات الإسكندرية - صور