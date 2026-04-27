هبوط بطريق النهضة يتسبب في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:05 م 27/04/2026

شهد طريق النهضة غربي الإسكندرية، اليوم الاثنين، انقلاب سيارة نقل ثقيل، وذلك بسبب هبوط بالطريق دون أي إصابات.

بلاغ بوقوع حادث مروري

تلقي قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة بطريق النهضة بدائرة القسم.

أسباب انقلاب سيارة نقل

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة نقل ثقيل بسبب هبوط في الطريق المشار إليه، دون حدوث أي إصابات.

إزالة آثار الحادث وعودة حركة المرور

جرى رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

