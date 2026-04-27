"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق ابنتي

كتب : طارق الرفاعي

01:55 م 27/04/2026

والد عروس بورسعيد

فجر ياسر خليل، والد الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، مفاجأة جديدة، خلال شهادته اليوم الإثنين، أمام محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنته.

شهادة الأب أمام المحكمة

وأكد والد المجني عليها أنه عقب صعوده إلى الطابق العلوي لرؤية جثمان ابنته للمرة الأولى، لم يجد أي "شال" ملفوفًا حول عنقها، رغم أن أوراق القضية تضمنت أن الوفاة جاءت نتيجة خنقها باستخدام "شال".

تفاصيل المشهد

وأشار إلى أن ابنته كانت ملقاة فوق مرتبة على الأرض، وكانت ترتدي غطاء الرأس الخاص بها.

اتهامات جديدة

ووجه والد الفتاة الاتهام إلى خطيبها وأفراد من أسرته بالتسبب في إنهاء حياة ابنته، مطالبًا بكشف الحقيقة كاملة أمام المحكمة.

قرارات المحكمة السابقة

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في جلسة سابقة بتاريخ 30 مارس 2026 استدعاء الطبيب الشرعي وشهود الإثبات في القضية، ومن بينهم خطيب المجني عليها "محمود"، إلى جانب "ليلى" الشهيرة بـ"شهد"، للاستماع إلى أقوالهم

تفاصيل القضية

وترجع أحداث الواقعة إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت المتهمة، زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

عروس بورسعيد محكمة جنايات النيابة العامة

