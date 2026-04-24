إعلان

سقوط سيدة من الطابق الخامس بالإسكندرية.. والتحريات: غيبوبة سكر

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:42 م 24/04/2026

موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباشر نيابة مينا البصل بالإسكندرية التحقيق في واقعة مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس بعقار بشارع الإسناوي، فيما تشير التحريات إلى إصابتها بغيبوبة سكر.

بلاغ بسقوط سيدة

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد سقوط سيدة من أعلى عقار بشارع الإسناوي بدائرة القسم، ووفاتها على الفور.

تحرك فوري لرجال الشرطة

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط سيدة مسنة، 60 سنة، من شرفة منزلها بالطابق الخامس ووفاتها متأثرها بإصابتها.

غيبوبة سكر سبب الحادث

وكشفت التحريات أن المذكورة تعاني من مرض السكري وتعرضت لغيبوبة أثناء وقوفها في شرفة الشقة سكنها ما تسبب في سقوطها، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة.

حُرر محضر بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ـــــــــــــــ

مفتاحية :

الإسكندرية، سقوط من أعلى، جثة، قسم شرطة مينا البصل، مصرع سيدة، شرطة النجدة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية سقوظ من أعلي جثة قسم شرطة مينا البصل شرطة النجدة مصرع سيدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

