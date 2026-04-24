تباشر نيابة مينا البصل بالإسكندرية التحقيق في واقعة مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس بعقار بشارع الإسناوي، فيما تشير التحريات إلى إصابتها بغيبوبة سكر.

بلاغ بسقوط سيدة

تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد سقوط سيدة من أعلى عقار بشارع الإسناوي بدائرة القسم، ووفاتها على الفور.

تحرك فوري لرجال الشرطة

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط سيدة مسنة، 60 سنة، من شرفة منزلها بالطابق الخامس ووفاتها متأثرها بإصابتها.

غيبوبة سكر سبب الحادث

وكشفت التحريات أن المذكورة تعاني من مرض السكري وتعرضت لغيبوبة أثناء وقوفها في شرفة الشقة سكنها ما تسبب في سقوطها، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة.

حُرر محضر بقسم شرطة مينا البصل بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

