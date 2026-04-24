يعد تتعد المقومات السياحية المتعددة بمحافظة جنوب سيناء، من أهم العوامل التي تجذب السائحين إليها، كونهم يجدون على أرض المحافظة فرصة للاستمتاع والمغامرة والاستكشاف، إلى جانب الاهتمام بالصحة والعلاج، خاصة أن المحافظة تحظى بظروف مناخية ومناطق استشفاء تجعلها تتربع على عرش السياحة الصحية والعلاجية عالميًا.

أنماط سياحية متعددة بجنوب سيناء

قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إنه يوجد أنماط سياحية متعددة بجنوب سيناء، ومنها سياحة "بيئية، أثرية، تاريخية، دينية، صحية، علاجية"، مما جعلها مقصد سياحي عالمي، يحظى باهتمام كبير من قبل محبي السياحة حول العالم، لافتًا إلى أن كافة المقومات السياحية تتوفر في معظم المحافظات المصرية، والمدن السياحية عالميًا، ولكن يبقى مقومين فريدين صعب توافرهم في مكان واحد، وهما السياحة الصحية، والسياحة العلاجية.

السياحة الصحية

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق، أن الكثير يعتقد أن السياحة الصحية هي نفسها السياحة العلاجية، ولكنهما مختلفين تمامًا، كون السياحة الصحية تحظى باهتمام الأشخاص الرياضيين أو الأصحاء الذين يبحثون عن كيفية الحفاظ على صحتهم، وأدوات السياحة الصحية هي الشمس التي تسطع بجنوب سيناء على مدار العام، بجانب ممارسة الرياضات مثل السباحة والمشي والجري والرياضات المائية وغيرها والتي تتوافر جميعها على أرض المحافظة.

السياحة العلاجية

وأشار إلى أن السياحة العلاجية يهتم بها الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض، سواء نفسية أو جسدية، ومن أهم أدوات علاجهم السفر إلى جنوب سيناء نظرًا لما تحظى به من مناظر خلابة وطقس جيد، بجانب وجود مناطق علاج طبيعية مثل منطقة حمام موسى بمدينة الطور، وحمام كليوباترا بجزيرة فرعون بمدينة طابا، والعيون الكبريتية بمدينة رأس سدر، والبحيرة المالحة بمحمية رأس محمد، وحمام فرعون بمدينة أبوزنيمة، وأشجار المسواك بمحمية نبق التي تساعد في علاج الاسنان، إضافة إلى الأعشاب والنباتات والزيوت الطبية التي توجد بكثرة لعلاج الكثير من الأمراض، والتي تسمى بطب الأعشاب أو الطب البديل.

وأكد أن كل نمط من سياحة الصحة والسياحة العلاجية له السائحين المهتمين والباحثين عنه، مؤكدًا أن الصحة تعد على رأس أولوية اهتمامات الإنسان حول العالم، لذا فإن هذان المقومان في السياحة يعدان مستقبل السياحة الحقيقي والمقبل على أرض جنوب سيناء، كونها مؤهلة لذلك مناخيًا وهواؤها نقي وغير ملوث، مع إمتلاك كنوز إلهية طبيعية للاستشفاء.

المطالبة بالاهتمام بالسياحة الصحية والعلاجية

ولفت إلى أن السياحة الصحية والعلاجية مازالت تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل المسئولين، لكي نجذب ملايين السائحين حول العالم من راغبي الحفاظ على صحتهم، وعلاج بعض الأمراض مع الاستمتاع بكافة المقومات السياحية الأخرى، مؤكدًا أن السياحة الصحية والعلاجية هما المستقبل المقبل، خاصة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، وتعد طبيعة جنوب سيناء الخلابة، وجوها الصافي الذي لم تشوبه أي ملوثات، وامتلاكها عيون كبريتية ومناطق استشفائية علاجية كثيرة.