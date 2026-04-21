رافقت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفد الاتحاد الأوروبي، في جولة موسعة داخل مدينة رشيد، في إطار الترويج لمقوماتها السياحية والتاريخية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وشملت الجولة زيارة مسجد المحلّي، أحد أعرق المساجد الأثرية بمدينة رشيد، والذي يُعد تحفة معمارية إسلامية فريدة، بما يزخر به من نقوش وزخارف تعكس روعة الفن الإسلامي، ويأتي ضمن أكبر مساجد المدينة بعد مسجد زغلول، ويتمتع بموقع مميز في قلب السوق العمومية.

جولة بين روائع العمارة الإسلامية

تفقد الوفد منزل الأماصيلي، أحد أبرز المنازل الأثرية الإسلامية برشيد، والذي يُجسد نموذجًا متميزًا للعمارة الإسلامية بما يحتويه من زخارف هندسية ونقوش دقيقة تعكس طراز البناء في الحقبة التاريخية التي شُيد خلالها.

كما تضمنت الجولة زيارة طاحونة أبو شاهين الأثرية، إحدى أقدم الطواحين في مصر، والتي أنشأها عثمان أغا الطوبجي لطحن الغلال، ولا تزال تحتفظ بتروسها الخشبية، ما يعكس قيمتها التاريخية الفريدة.

رشيد على خريطة السياحة العالمية

أكدت المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة رشيد باعتبارها منارة حضارية وتاريخية، مشيرة إلى استمرار جهود تطوير المدينة وإبراز هويتها التراثية، ضمن المشروع القومي لتحويلها إلى متحف مفتوح يليق بمكانتها.

وأضافت أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي تأتي لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي، والتعريف بما تمتلكه المدينة من مقومات أثرية فريدة، مع العمل على تعظيم الاستفادة من إرثها التاريخي.

إشادة دولية بتراث رشيد

أشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما تتمتع به رشيد من طابع معماري مميز ومساجد ومنازل تاريخية تعكس عراقة العمارة الإسلامية، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا فريدًا للمدن التراثية ذات القيمة الإنسانية عالميًا.

أوضحت المحافظ أن إدراج منظمة الإيسيسكو للمنازل التاريخية بمدينة رشيد على قائمة التراث في العالم الإسلامي يُعد إنجازًا جديدًا، يعكس القيمة التاريخية للمدينة ويعزز جهود الدولة في حماية وصون التراث.

وأضافت أن المدينة تضم عددًا كبيرًا من المنازل الأثرية التي تمثل نماذج فريدة للعمارة الإسلامية، وتُبرز الطابع العمراني المميز لها عبر العصور المختلفة.