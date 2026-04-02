هددها بسلاح وواقعها أمام ابنها.. معاقبة المتهم بالاعتداء على سيدة بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:09 م 02/04/2026

محكمة جنايات فوه

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" بمحافظة كفر الشيخ، حضوريًا، بالإعدام شنقًا على فلاح، بعد إدانته بارتكاب جريمة اغتصاب سيدة داخل منزلها وأمام طفلها، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة.

تفاصيل الحكم القضائي

صدر الحكم برئاسة محمد السيد عبده، وعضوية أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في القضية رقم 23367 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 4350 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

إحالة المتهم للمحاكمة

كان منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم "محمد.س.إ.ع.ع"، 29 عامًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على سيدة في العقد الثاني من عمرها دون رضاها، داخل نطاق مركز سيدي سالم.

تهديد بسلاح أبيض واعتداء

كشفت أوراق القضية أن المتهم اقتحم مسكن المجني عليها، وهددها باستخدام سلاح أبيض، قبل أن يعتدي عليها ويسرق هاتفًا محمولًا خاصًا بنجلها، بعد أن بث الرعب في نفسها وقيّد قدرتها على المقاومة.

اتهامات متعددة

تضمنت لائحة الاتهام عدة جرائم، من بينها التعدي بالضرب مع سبق الإصرار، واحتجاز المجني عليها وطفلها دون وجه حق، إضافة إلى انتهاك حرمة حياتها الخاصة، واقتحام مسكنها بقصد ارتكاب الجريمة، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

عقوبة رادعة

يأتي الحكم في إطار تطبيق القانون بحزم على الجرائم الجنائية الخطيرة، خاصة تلك التي تمس أمن وسلامة المواطنين، حيث شددت المحكمة على خطورة الواقعة وتعدد جرائمها.

كفر الشيخ جنايات فوه حكم بالإعدام جريمة اغتصاب

