أُصيب 4 أشخاص جراء تصادم سيارة ميكروباص مع عربة كارو على طريق رافد جمصة، بنطاق محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

إخطار أمني وانتقال الأجهزة المعنية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الشتاموني بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو أمام الطلمبات بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

سبب وقوع الحادث

بالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة خروج عربة كارو من إحدى الأراضي الزراعية وعبورها الطريق بشكل عشوائي، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد سائق الميكروباص ووقوع التصادم.

أسماء المصابين وحالاتهم

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم: بسملة محمد محمود عبدالرحمن، 20 عامًا، مقيمة مركز ميت غمر، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وأشرف عبد الكريم محمد عطوه، 38 عامًا، مقيم قرية زيان، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمود هاني محمد محمد، 20 عامًا، مقيم قرية ميت دمسيس مركز أجا، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى واليمنى وسحجات وكدمات بالجسم، وفادي علاء محمد مصطفى، 19 عامًا، مقيم قرية ميت دمسيس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى إيداع المصابين جميعًا بمستشفى جمصة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.