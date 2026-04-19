موسم الخير بدأ.. محافظ المنيا يعلن استلام 10 آلاف طن قمح خلال 5 أيام

كتب : جمال محمد

03:23 م 19/04/2026 تعديل في 03:23 م
    محصول القمح يملأ صوامع المنيا
    محصول القمح يملأ صوامع المنيا
    محصول القمح يملأ صوامع المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، استلام شون وصوامع المحافظة 9 آلاف طن و 749 كيلوجراما منذ بدء موسم توريد محصول القمح لعام 2026 فى منتصف أبريل الجارى وحتى الآن، من خلال 42 موقعاً موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتأمين مخزون استراتيجي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما أكد كدواني على أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانياً والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

من جانبه، أوضح المهندس حلمى الزهرى، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد وإعداد التقارير الخاصة بكل موقع لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة.

